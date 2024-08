Udinese, Sanchez: “Credo nel progetto. Era questo il momento migliore per tornare a casa”

Alexis Sanchez torna ad Udine 13 anni dopo e si è presentato alla stampa: “Ieri è stato un giorno speciale per me, dopo 13 anni è cambiato tutto, anche lo stadio, i tifosi erano lontani, adesso sono molto vicini al campo. Voglio fare bene. Non sono ancora al 100%, ma mi sento pronto, starà poi a Runjaic fare le sue scelte ma io sono pronto sempre”. Sulle altre offerte ricevute: “Avevo altre offerte, in Sud America, in Italia e da altre parti, però sono voluto venire qua e mi è parso il momento migliore per tornare a casa mia. Sono qua perché credo nella squadra, non in vacanza o per fare quello che piace a me, sono stato in top club, ho vinto tanto e credo in questo staff e questa squadra”. Si aspettava una proposta dell’Inter? “Ero felice, se mi avessero chiesto di continuare un altro anno però sarei andato via lo stesso. Sono stati tutti spettacolari con me e ci tengo a ringraziare Milano”. Sanchez dice di aver ricevuto diversi messaggi da suoi ex compagni all’Udinese: “Totò mi ha scritto ogni giorno (ride ndr). Mi hanno scirtto in tanti, i friulani inizialmente sono un po’ chiusi ma hanno il cuore grande, ho parlato con Di Natale, con Gino Pozzo, sei contento quando ti vogliono e alla fine ho voluto tornare a casa”.

Foto: instagram Sanchez