Udinese-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la prima partita del sabato di Serie A, che vedrà sfidarsi Udinese e Sampdoria. Cioffi punta ancora su Beto al centro dell’attacco, affiancandogli Deulofeu, mentre a sinistra c’è Udogie. Solito modulo per Giampaolo, che ritrova Candreva dal primo minuto dopo il turno di squalifica. Conferma per il tandem Quagliarella-Caputo. Di seguito le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Ekdal; Sensi; Caputo, Quagliarella. All. Giampaolo.

Foto: Twitter Sampdoria