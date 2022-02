Udinese-Salernitana si gioca. Tolto il punto di penalizzazione ai granata. La nuova classifica

È stato accolto nel pomeriggio il ricorso della Salernitana in merito alla gara della ‘Dacia Arena’ tra l’Udinese e i granata del 21 dicembre scorso, mai disputata in quanto l’Asl di Salerno aveva bloccato la trasferta dei campani per 3 casi di Covid.

Il ricorso della Salernitana avverso il mancato rinvio della partita (factum principis, causa di forza maggiore, dispositivo dell’Asl per raffica di contagi da Covid-19) era stato bocciato in primo grado dal giudice sportivo, che ha applicato il 18 gennaio la sanzione della sconfitta a tavolino ed il conseguente punto di penalizzazione.

La Corte federale ha restituito il punto di penalizzazione ai campani decretando che Udinese-Salernitana si giocherà (a data da destinarsi). Questa la nuova classifica:

Milan 55 (25 gare disputate)

Inter 54 (24)

Napoli 53 (25)

Juventus 46 (25)

Atalanta 44 (24)

Lazio 42 (25)

Roma 40 (25)

Fiorentina 36 (23)

Verona 36 (25)

Torino 32 (24)

Empoli 31 (25)

Sassuolo 30 (25)

Bologna 28 (24)

Spezia 26 (24)

Udinese 24 (23)

Sampdoria 23 (25)

Venezia 21 (24)

Cagliari 21 (25)

Genoa 15 (25)

Salernitana 13 (23)

FOTO: Sito Salernitana