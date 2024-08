Udinese, Runjaic: “Sanchez non ci sarà. Perez e Samardzic potrebbero partire dall’inizio, vedremo”

Il nuovo tecnico dell’Udinese Runjaic ha parlato in conferenza stampa, presentando il match di domani contro il Bologna (18.30): “Penso che siamo pronti dopo sei settimane e mezzo di duro lavoro, ci siamo sforzati parecchio durante il precampionato, lavorando su tanti dettagli, sulla mentalità”. Situazione infortunati: “Kristensen sfortunatamente non ci sarà, ha cominciato ora ad allenarsi con la squadra, ha fatto due allenamenti e mezzo, ha perso molto lavoro con il gruppo. Avrà bisogno di qualche settimana probabilmente per essere integrato al meglio in squadra affinché sia al meglio della condizione”. Su Sanchez: “Per prima cosa sono molto felice, ma non solo io, società e giocatori, tutti apprezziamo l’avere un compagno di squadra con questa esperienza. Ha già cominciato a farsi sentire, servirà pazienza con lui per integrarlo gradualmente. Non sarà con noi domenica a Bologna, stiamo pianificando la preparazione per averlo al meglio all’esordio casalingo contro la Lazio. Lui è d’accordo, è un gran professionista, iniziando ora non sarebbe al 100%, sta facendo molto a livello individuale e specifico in allenamento”. Poi il punto sul mercato, in particolare su Perez e Samardzic: “Sapete meglio di me che sono due titolari. Potrebbero partire dall’inizio ma vediamo, il mercato è aperto, ci sono voci, valuteremo ma non siamo distratti dai rumors che circolano, dobbiamo essere focalizzati sulla sfida con il Bologna, tutti noi cercheremo di fare del nostro meglio. Poi il futuro non è mai certo e non mi va di parlarne pubblicamente, penso alla partita”.

Foto: instagram Udinese