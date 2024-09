Udinese, Runjaic: “Il Parma è un esempio, faremo di tutto per vincere”

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic si è presentato in Conferenza Stampa per rispondere alle domande dei giornalisti, riguardanti la sfida contro il Parma di lunedì. Qui di seguito le dichiarazioni dell’allenatore.

La sosta Nazionali: “La pausa ci ha fatto molto bene in generale, così come penso l’abbia fatto a tutte le squadre, c’erano alcuni assenti che sono andati in Nazionale ed è un piacere averli di nuovo qui. Kristensen ha fatto molto bene con l’U21, per me è bello che sia riuscito a superare questo test, penso che sia pronto, ma non so se giocherà o meno, c’è ancora un po’ di tempo fino a lunedì. Il rientro dalla sosta per le nazionali talvolta crea un po’ di tensione, ma penso che abbiamo un buon equilibrio, abbiamo avuto alcuni giorni per concentrarci e allenarci in modo intenso, quindi sono felice di questo periodo, giocheremo lunedì sera, sarà importante avere la giusta intensità come fatto in allenamento, sono contento di come abbiamo lavorato, siamo consapevoli che 7 punti sono un buon bottino ma dobbiamo continuare a migliorarci. Troviamo un avversario difficile e contro il quale cercheremo di fare un ulteriore passo avanti”.

Il Parma: “Il Parma è un buon esempio, una società che ha costruito una grande squadra, che cresce negli anni, con giocatori che giocano da diverse stagioni insieme, che ha automatismi consolidati. Pecchia lavora da un po’ ormai con loro, si conoscono, si capiscono al volo, sono coesi nel gioco e hanno euforia anche per la promozione. Ha battuto il Milan facendo grandi cose, ma anche con Fiorentina e Napoli hanno fatto diverse cose buone. Con il Napoli hanno perso ma giocando molto bene. Sappiamo cosa possiamo fare contro il Parma, e vogliamo mostrare il nostro gioco, faremo il possibile per provare a vincere”.

I nuovi arrivati: “La pausa è servita anche a conoscerli meglio, sono arrivati tre ottimi giovani talenti e ho avuto la possibilità di conoscerli e integrarli. Sono lieto di questi nuovi giocatori, possono giocare. Ora bisogna capire come procedere per conoscersi al meglio, servirà tempo, si allenano nel modo giusto e sono felice che siano qui. Tourè è il giocatore più alto della Serie A e ha già mostrato il suo talento, se tutto va bene in futuro potrà fare grandi cose. Abbiamo poi un giocatore totalmente diverso come Rui Modesto per la fascia, che dovrà adattarsi al meglio”.

Foto: Instagram Udinese