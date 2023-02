Udinese, rottura del crociato per Ebosse. Il report

Brutte notizie per l’Udinese: il difensore camerunese Enzo Ebosse ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. La stagione del classe ’99, molto probabilmente, è finita in anticipo. Il comunicato ufficiale: “Udinese Calcio comunica che Enzo Ebosse, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il calciatore sarà operato lunedì prossimo dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma”.

Foto: Instagram ufficiale Udinese