Nel post partita di Udinese-Roma, sospesa per il malore accorso a Evan Ndicka non parlerà nessun tesserato di entrambi i club. Su richiesta della società giallorossa, nessun tesserato di entrambe le squadre rilascerà dichiarazioni sulla gara di oggi. Ndicka sta bene, è cosciente, è in ospedale a Udine per accertamenti.

Foto: sito Roma