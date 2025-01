Udinese-Roma, le formazioni ufficiali

A scendere in campo, alle ore 15:00, nel match valido per il 22° turno di Serie A saranno Udinese e Roma. Una gara di fondamentale importanza per i giallorossi che dovranno cancellare fin da subito la brutta trasferta con l’AZ Alkmaar. Il club capitolino, infatti, non ha tempo per pensare agli errori e dovrà rispondere a tono, portando a casa tre punti fondamentali per quella che è diventata una vera e propria rincorsa alla zona Europa. Qui di seguito le formazioni ufficiali della partita.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.

FOTO: Instagram Roma