Udinese-Roma, i convocati di Ranieri: non c’è Hermoso

Qui di seguito i convocati di Ranieri in vista di Udinese-Roma. Ritorna in gruppo Cristante, non c’è invece Hermoso, che potrebbe lasciare la Capitale. Prima chiamata per i nuovi acquisti Rensch e Gollini.

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.

Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hummels, Mancini, Ndicka, Rensch, Abdulhamid.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers, Zalewski.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.

