Udinese, riecco Deulofeu. Lo spagnolo vuole essere protagonista

L’Udinese riabbraccia Gerard Deulofeu. Tra le novità più importanti portate dall’inizio del ritiro in Austria per i friulani, c’è sicuramente il ritorno al lavoro con il gruppo dello spagnolo, ex Milan e Barcellona. L’attaccante, reduce da una stagione particolarmente difficile, ha tanta voglia di tornare protagonista.

Il suo ritorno sarà graduale, lo staff medico non vuole correre rischi, ma sicuramente sarà importante tastare la sua condizione nelle prossime amichevoli in programma.

Deulofeu sarà di fatto un nuovo acquisto per l’Udinese visto che la scorsa stagione, a causa di tanti infortuni, è stato spesso fuori e non ha potuto dare il 100% per la causa bianconera. E i friulani contano tanto su di lui in vista della prossima stagione.

Foto: Twitter Udinese