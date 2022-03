Problemi per l’Udinese. Da due giorni Gerard Deulofeu non si allena coi compagni, in quanto ha accusato un risentimento muscolare alla coscia. Si è allenato a parte oggi, svolgendo una seduta differenziata, proprio come ieri. Sicuramente lo spagnolo, in grande forma prima della sosta, è da considerare in dubbio per la sfida salvezza contro il Cagliari.

FOTO: Twitter Udinese