Tegola in casa Udinese. Come riportato dai canali ufficiali del club friulano, l’attaccante Jayden Braaf si è fermato in allenamento per un problema al ginocchio. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex Manchester City, ha subito una distorsione. Domani saranno effettuati gli esami strumentali. Difficile, a questo punto, che Braaf possa essere disponibile per domenica contro la Juventus.

FOTO: Twitter Udinese