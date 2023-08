Udinese, pressing per Dennis. E Pereyra senza offerte…

Emmanuel Dennis è il nome da seguire per l’Udinese, nelle ultime ore il club friulano ha alzato il pressing per il nigeriano classe 1997 del Nottingham Forest. Dennis ha altre proposte, ma ha aperto all’Udinese. Tra gli altri attaccanti seguito anche Musa del Benfica. E potremmo assistere al ritorno del figliol prodigo, quel Roberto Pereyra offerto a chiunque ma senza sbocchi, poco convinto di andare in Serie B alla Samp e che adesso – senza grandi offerte – può decidere di ripartire dall’Udinese.

