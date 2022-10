Udinese, paura per Walace: l’auto si cappotta e prende fuoco. Ma lui esce illeso

Pericolo scampato nel corso della scorsa notte per Walace, coinvolto in un pauroso incidente stradale in viale Venezia. Il centrocampista dell’Udinese, all’altezza di una rotonda, ha perso il controllo della sua autovettura che, prima, si è ribaltato e, successivamente, ha preso fuoco. Per fortuna, Walace è uscito in autonomia dall’abitacolo senza nessuna conseguenza, ma è stato comunque portato al pronto soccorso per degli accertamenti.

Foto: Instagram Walace