Udinese, parla Marino: “Le decisioni arbitrali hanno condizionato la partita”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell‘Udinese, ha parlato così ai canali ufficiali del club friulano dopo il ko in casa della Samp: “Una partita che ci fa rabbia perché abbiamo giocato bene ed eravamo in controllo della partita ma non siamo affatto stati aiutati dalle decisioni arbitrali. La prima ammonizione di Jajalo per esempio non so quanto ci fosse. Poi anche noi abbiamo fatto degli errori, ma abbiamo disputato una buona gara e dispiace non aver raccolto i punti che oggi meritavamo di portare a casa. La squadra ha giocato con grande personalità e ha fatto un gran primo tempo, molto simile a quello visto qua contro il Genoa, ma la conduzione arbitrale ha lasciato a desiderare e credo abbia condizionato l’andamento della partita. Noi dobbiamo ragionare una partita alla volta, convinti della bontà del nostro organico e del percorso che stiamo facendo a livello tecnico. Anche oggi abbiamo visto dei progressi nella parte di gara in cui eravamo in parità numerica”.

Foto: Twitter ufficiale Udinese