Udinese, parla Gotti: “Lazio dominante, è superiore rispetto all’Atalanta”

Luca Gotti, attuale tecnico dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Queste le sue parole: “Come ha reagito la squadra all’ultimo ko? Lo vedremo in campo. C’era profonda delusione nell’immediato post partita, perché avevamo la consapevolezza di aver buttato una grande occasione. Quando si può portare a casa un risultato positivo e non lo fai è una cosa che rimane addosso. Questo però non deve incidere sulla direzione che sta prendendo questa squadra, ovvero quella di fare un calcio propositivo. La Lazio? Sappiamo di affrontare una squadra forte all’Olimpico. La Lazio in questo momento è dominante contro quasi tutti. Li affronteremo gestendo le fasi di gioco come squadra e non individualmente. La Lazio è ancora più superiore rispetto all’Atalanta. Formazione? Il cambio Jajalo-Walace è scontato, quest’ultimo mi piace molto e ha tanto da dare a questa squadra. Futuro? L’Udinese è all’inizio del percorso. Il progetto di crescita a cui mi riferisco è un’idea del club, che poi Gotti lo faccia da primo allenatore o comunque all’interno di un gruppo di lavoro cambia poco”, ha chiuso Gotti.

Foto: Twitter ufficiale Udinese