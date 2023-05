Udinese, Pafundi convocato dall’Italia per il Mondiale Under 20

Simone Pafundi prenderà parte alla spedizione dell’Italia U20 ai Mondiali di categoria, che si terranno in Argentina dal 20 maggio all’11 giugno. L’Udinese ne ha dato l’annuncio attraverso il proprio sito ufficiale, augurando al giovane centrocampista offensivo classe 2006 il meglio per questo appuntamento di grande prestigio. Riportiamo di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club:

“Il nostro Simone Pafundi sarà tra i grandi protagonisti del Mondiale Under 20 alle porte. Il talento bianconero, infatti, è stato convocato dal CT Carmine Nunziata per la rassegna iridata che si terrà in Argentina dal 20 maggio all’11 giugno prossimi. Un appuntamento di prestigio che, grazie alla presenza di Simone e non solo, si tingerà di bianconero.

Pafundi sarà impegnato con l’Italia a partire da domenica 14 maggio quando scatterà a Roma il raduno con i giovani azzurri che debutteranno nella fase a gironi del torneo domenica 21 maggio affrontando, a Mendoza, il Brasile dell’altro talento bianconero Matheus Martins. Tre giorni dopo sarà la volta della sfida alla Nigeria prima di concludere il girone affrontando la Repubblica Dominicana. Complimenti Simone!”.

Il nostro Simone Pafundi convicato con la nazionale italiana per il mondiale U20 🇮🇹

Forza Simone! 🙌👏

–

Udinese starlet #Pafundi has been called up by Italy for the U20 World Cup 🇮🇹

Nice one, Simone! 🙌

⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #Udinese pic.twitter.com/nQz1AZXZ3S

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) May 11, 2023