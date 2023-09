Udinese, nuovo infortunio al crociato per Ebosse. La nota del club

L’Udinese, con una nota ufficiale, rende note le condizioni di Enzo Ebosse, che ha riportato la rottura del crociato. Il giocatore aveva subito lo stesso infortunio lo scorso febbraio.

Questa la nota del club: “Udinese Calcio comunica che, all’esito di esami approfonditi e di un consulto effettuato in data odierna con il Professor Mariani presso la Clinica Villa Stuart di Roma, è stata evidenziata per il calciatore Enzo Ebosse la lesione del legamento crociato del ginocchio destro. Il giocatore è stato operato questo pomeriggio presso la clinica romana e l’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore rientrerà nei prossimi giorni a Udine per intraprendere l’iter riabilitativo. Tutta la famiglia bianconera manda un grande abbraccio ad Enzo. Ti aspettiamo più forte di prima!”.

Foto: Instagram personale