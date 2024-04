Udinese-Napoli, vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania

Il Prefetto di Udine Domenico Lione ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania, nonché l’incedibilità del titolo medesimo, in occasione dell’incontro di calcio “Udinese – Napoli”, che si disputerà il 6 maggio allo Stadio Friuli di Udine. La disposizione è stata adottata in esecuzione della determinazione con la quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha indicato che l’incontro “è connotato da elevati profili di rischio in ragione dei gravi episodi accaduti a Udine in occasione della partita disputata il 4 maggio 2023”.

Foto: sito Udinese