Udinese-Napoli, la decisione del Prefetto, l’evento al Maradona e la corsa al biglietto. Il riepilogo della giornata

Dopo aver fallito il primo match-point al Maradona contro la Salernitana, il Napoli potrebbe vincere – aritmeticamente – lo Scudetto durante la prossima giornata di campionato, turno che vedrà gli Azzurri impegnati contro l’Udinese. La vittoria, però, può anche arrivare con 24 ore di anticipo, nel caso in cui domani, mercoledì 3 maggio 2023, la Lazio non riesca a vincere contro il Sassuolo allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo il pareggio contro gli uomini di Paulo Sousa, si era fatta avanti l’ipotesi di un anticipo dell’ora della partita alle 18 per motivi di ordine pubblico. Questa mattina, però, il Prefetto di Napoli Palomba però ha fatto sapere che non ci sarà alcun cambiamento. Mentre per quanto riguarda la festa a Napoli, è stato confermato lo stesso piano di domenica per la partita contro la Salernitana.

Sulla partita è intervenuto il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis annunciando che saranno messi dei maxischermi al Maradona per vedere la sfida, aprendo una vera e propria corsa al biglietto per i 55mila disponibili. Alle ore 15:00 è partita la vendita dei primi posti per i soli abbonati, in prelazione fino alle ore 18:00. Infatti, solo questi ultimi possono acquistare al prezzo simbolico di 5 euro un tagliando per accedere allo stadio e godersi la gara da lì. Al momento dell’apertura della vendita libera, la coda ha toccato picchi di 77mila persone in attesa che hanno causato problemi al sistema a causa dell’elevatissima richiesta per provare ad acquistare gli ultimi tagliandi disponibili, senza riuscire.

Foto: Instagram Napoli