Il Milan scende in campo alla Dacia Arena di Udine per provare a blindare il primo posto in classifica.

Queste le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Beto, Deulofeu. Allenatore: Cioffi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bakayoko, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Foto: Sito Udinese