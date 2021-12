Udinese-Milan è 1-0 all’intervallo: Bakayoko e Bennacer sbagliano, Beto non perdona

Alla Dacia Arena si affrontano Udinese e Milan per l’anticipo del sabato sera della 17a giornata di Serie A 2021-22.

La prima chance del match è tra i piedi di Deulofeu, bravo Maignan in uscita a murare lo spagnolo.

Rossoneri che rispondono con Ibrahimovic, la conclusione dello svedese non trova la porta dopo un ottimo assist di Florenzi.

Al 17′ passa l’Udinese: Bennacer dà un pallone difficile a Bakayoko, Arslan ruba palla e lancia Beto verso l’area, Maignan para ma nulla può sulla respinta. Brahim Diaz fallisce una buona chance per pareggiare al minuto 42. Poi un gol annullato a Theo Hernandez per offside, francese partito nettamente oltre la linea difensiva friulana sul passaggio di Ibrahimovic.

Pioli manda a scaldare Tonali e Junior Messias, probabili i loro ingressi nella ripresa per cambiare il risultato. Si va al riposo con i bianconeri in vantaggio, Milan che dà qualche segnale di ripresa nel finale. Foto: Instagram personale Beto