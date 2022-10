Udinese, Marino: “Sogniamo pensando partita dopo partita. Il nostro segreto? La famiglia Pozzo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha commentato il successo ottenuto in rimonta sull’Hellas Verona: “C’è soddisfazione e anche un pizzico di entusiasmo. Noi dobbiamo sognare pensando partita dopo partita: questa ora è la nostra filosofia. Pensare in grande aiuta a vincere ovviamente: dobbiamo pensare che siamo forti, con un allenatore che farà parlare di sé a lungo. Sottil? Una scelta condivisa, lo conoscevamo tutti bene. Conoscevamo le sue caratteristiche: conosceva già il contesto di Udine. E poi è bravo, io lo seguivo da anni. Beto? Non mi aspettavo che giocando un minutaggio così basso facesse cinque gol. Nel rapporto minuti giocati/gol fatti è sbalorditivo. Peccato per l’infortunio dello scorso campionato. L’Udinese comunque è una grande famiglia, quella realizzata e pensata dai Pozzo: questo è il nostro segreto. E poi abbiamo un pubblico appassionatissimo che ci lascia lavorare tranquilli, è un ambiente ideale”.

Foto: sito ufficiale Udinese