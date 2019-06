Udinese, Marino: “Jajalo è arrivato, Becao è quasi nostro”

A dare aggiornamenti sul calciomercato dell’Udinese ci ha pensato direttamente Pierpaolo Marino. Il Responsabile del’area tecnica friulana, intervistato da UdinewsTv, ha fornito ulteriori dettagli su due obiettivi della formazione bianconera. “Sono arrivati un giocatore e mezzo. Jajalo è nostro, Becao quasi, la trattativa andrà in porto nei primi giorni di luglio. Non sono i movimenti di giugno quelli che contano, noi con Tudor faremo un work in progress, lavorando con quei giocatori che l’anno scorso non hanno trovato molto spazio per rivitalizzarli. Torneranno alcuni giocatori dalle competizioni internazionali, tipo Pezzella con l’Under 21. Vogliamo valorizzare tutti e non indebolire l’Udinese, che lo scorso anno poteva fare molti più punti. Ho una grande considerazione dei giocatori, ho solo elogi per chi ha lavorato prima di me e per il tecnico. Ci impegneremo molto, dobbiamo far ritrovare l’entusiasmo a tutto l’ambiente per raggiungere i nostri obiettivi”.

Foto Twitter Udinese