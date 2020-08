Udinese, Marino: “De Paul? Se arriveranno offerte soddisfacenti lo accontenteremo”

Il Responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Udinese TV. Si è parlato anche di mercato, ecco le sue parole: “Non vogliamo sfaldare la squadra, come sento dire da alcuni in giro. Voglio tranquillizzare i tifosi, al momento è partito solo Fofana, ripeto non vogliamo affatto smantellare la squadra. Per De Paul, al momento non ci sono ancora offerte concrete sul tavolo. Non andiamo a offrirlo in giro perché non lo vogliamo vendere. Sapete tutti benissimo che quando arrivano squadre come il Real Madrid o il Barcellona nessuno può dire di no, ma al momento non sono arrivate offerte concrete. Se arrivassero proposte che soddisfino noi e lui da parte di grandi squadre, nel caso, penseremo ad accontentarlo. In quel caso andremo a sostituirlo e lo sostituiremo egregiamente”.

Foto: Getty