Udinese, l’esito degli esami per Ehizibue dopo il trauma cranico

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni di Kingsley Ehizibue. Il laterale destro olandese è rimasto vittima ieri sera di uno scontro di gioco nel primo tempo di Genoa-Udinese, che lo ha costretto a rimanere negli spogliatoi, non facendo il suo rientro in campo nella seconda frazione. Di seguito il report medico del club friulano:

“Udinese Calcio comunica che, durante la partita contro il Genoa, Kingsley Ehizibue ha riportato un trauma cranico. Il calciatore, in seguito ad uno scontro di gioco in cui non è stato autorizzato l’ingresso dei sanitari, ha accusato amnesia retrograda e stato confusionale. Al rientro da Genova, è stato sottoposto ad accertamenti presso l’ospedale di Udine, che hanno dato esito negativo. Ehizibue è stato dimesso stamane ed è ora in buone condizioni.”

Foto: Twitter Udinese