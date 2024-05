Udinese, lesione muscolare per Silvestri. Salterà il Napoli

Il portiere dell’Udinese, Marco Silvestri salterà il match contro il Napoli, in programma lunedì 6 maggio alle 20.45, per infortunio. Ecco il comunicato ufficiale del club friulano: “L’Udinese Calcio comunica che Marco Silvestri ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero”.

Foto: twitter Udinese