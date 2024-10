Udinese-Lecce, le formazioni ufficiali

Ad aprire questo sabato di Serie A ci sarà Udinese-Lecce, scontro diretto valido per la settima giornata. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta contro le milanesi, e la gara delle 15:00 segnerà un passo importante del percorso salvezza delle due squadre. Thauvin, infortunato, non è neanche in panchina, mentre per il Lecce spazio al tridente offensivo Rebic-Krstovic-Dorgu. Qui di seguito le formazioni ufficiali.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Zarraga, Karlstorm, Ekkelenkamp, Zemura; Brenner, Lucca. All. Runjaic

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Ramadani, Coulibaly; Rebic, Krstovic, Dorgu. All. Gotti

Foto: Instagram Udinese