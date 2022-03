Udinese, la furia di Marino: “Con Di Bello nove sconfitte consecutive. Rigore? Non vedo un fallo di mano”

Imbufalito Pierpaolo Marino al termine della gara di Udine con la Roma. Queste le sue dichiarazioni a Dazn: “Qualche volta il risultato che è meritato ci sfugge anche per episodi come quello di questa sera al 94′ dove c’è molto da dire. Voi vedete un fallo di mano? Io non lo vedo chiaramente. Voi lo vedete? Se facciamo un ferma immagine possiamo fare un fallo di mano. Vi assicuro che oggi ho analizzato tutte le immagini possibili, anche quelle che abbiamo in sala video di riprese nostre, io non riesco a vedere un fallo di mano che determini questa decisione da parte dell’arbitro. A parte che ci sarebbe anche da ridire su dove viene battuta la punizione da cui nasce il lancio che porta al calcio di rigore. La punizione della Roma era quindici metri più indietro. Moralmente ci sentiamo vincitori della partita. Vorrei sottolineare che con Di Bello venivamo da nove sconfitte consecutive. Siamo sfortunati con Di Bello. Neppure il peggiore degli allenatori ti fa fare nove sconfitte consecutive”.

FOTO: Twitter Udinese