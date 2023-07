Udinese ko con l’Union Berlino. Beto colpisce un avversario con un pugno

Sconfitta per l’Udinese in amichevole contro l‘Union Berlino. I tedeschi si sono imposti per 1-0 con un gol di Roussillon. Ma a fare notizia è stata l’espulsione all’attaccante dei friulani, Beto, che ha colpito un avversario con un pugno vistoso, dando il là ad una rissa e momenti di tensione.

Il portoghese è stato chiaramente espulso, in una serata che lo ha visto particolarmente nervoso e in uno spirito che non aveva nulla di amichevole.

Foto: Instagram Beto