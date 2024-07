Udinese, Kamara: “All’inizio del ritiro c’era un pò di paura, ora lavoriamo tanto con la palla, siamo contenti e c’è un bel clima. Vogliamo continuare così”

Dopo la conferenza di presentazione di Damian Pizarro, anche Hassane Kamara si è reso disponibile alla stampa per delle dichiarazioni. Di seguito le parole del difensore dell’Udinese:

“Nello scorso campionato ho imparato ad essere più intelligente e più calmo, analizzando le squadre per capire quando attaccare e quando devo indietreggiare per difendere. Quest’anno non c’è tempo da perdere; abbiamo raggiunto la salvezza alla fine lo scorso anno e quindi dobbiamo lavorare duramente fin da subito. All’inizio del ritiro avevamo un po’ di paura, ora lavoriamo tanto con la palla, siamo contenti e c’è un bel clima. Vogliamo continuare così per andare forte fin da subito in campionato. Non c’è calcio senza tifosi, sono contento dell’affetto. Abbiamo visto quanto era diverso con il Covid. Il calcio è spettacolo e i tifosi sono fondamentali, è bello vedere le persone gioire. Provo ad essere naturale e disponibile con loro”.

Foto: twitter Udinese