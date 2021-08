Udinese-Juve 0-2 all’intervallo: a segno Dybala e Cuadrado

Inizia bene la Juve di Allegri che, dopo i primi 45′, è in vantaggio 2-0 sul campo dell’Udinese. Il primo gol stagionale arriva dopo poco più di due minuti e lo firma il capitano Paulo Dybala. Azione sulla destra Bentancur mette il pallone in mezzo con l’argentino che di esterno firma il vantaggio bianconero. Raddoppio della Juventus arriva al 23’ con un grande lancio di Dybala per Juan Cuadrado, sulla destra il colombiano supera Nuytinck e in diagonale supera Silvestri.

Foto: Twitter Juve