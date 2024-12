Udinese, infortunio per Lovric

Al 32esimo minuto della sfida tra Udinese e Napoli, la partita si è momentaneamente fermata per un problema di natura muscolare per Lovric. Per lui un infortunio all’adduttore della gamba destra. Ancora, naturalmente, non sono chiari i tempi di recupero o la gravità del problema, ma durante la prossima settimana, dopo che il giocatore si sarà sottoposto a degli esami strumentali, si dovrebbe scoprire qualcosa di più. Al suo posto è entrato Atta, giocatore classe 2003.

Foto: Instagram Udinese Calcio