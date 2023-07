Udinese in pole per Matsima del Monaco

Dopo l’arrivo di Kabasele, l’Udinese pensa a un altro acquisto per il reparto arretrato. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club bianconero ha messo nel mirino il difensore centrale del Monaco, Chrislain Matsima. Il giocatore classe 2002 piace molto ad Andrea Sottil: il profilo corrisponde a quello richiesto dal tecnico. Arriva da una buona stagione in prestito al Lorient, in Ligue 1.

Foto: Instagram Matsima