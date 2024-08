Udinese, gli infortuni di Pizarro e Sanchez fanno slittare l’esordio

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic, dovrà fare a meno del talento diciannovenne Damian Pizarro e della stella Alexis Sanchez per un tempo indefinito. I due cileni, che nella prima uscita stagionale contro il Bologna non erano presenti neanche in panchina, sono alle prese con delle noie fisiche. Se il primo sta affrontando un recupero dopo l’operazione per una cisti, l’ex Inter invece dovrà recuperare da una lesione contusiva del gemello mediale della gamba sinistra. In vista della gara interna con la Lazio, il tecnico tedesco inserirà in mediana Karlstrom ed Ekkellenkamp, mentre sul resto della squadra rivedremo quasi in toto la formazione della prima giornata.

Foto: Sito Udinese