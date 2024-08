Udinese, Ekkelenkamp: “Il mister ha delle idee di gioco chiare. Contro la Lazio vogliamo i tre punti”

Ekkelenkamp, neo acquisto dell’Udinese di Runjaic, ha raccontato le sue prime impressioni da giocatore bianconero : “È davvero bello vedere qui tutti i tifosi dell’Udinese così numerosi questi pomeriggio. Non mi aspettavo un’accoglienza del genere. Fin da quando sono arrivato mi hanno dimostrato tanto affetto”. A Bologna ha esordito in Serie A: “Sono stato contento del mio esordio ma soprattutto del nostro punto conquistato. Mi sento bene, so che devo continuare a lavorare. Voglio dimostrare il mio valore, per questo lavoro duramente durante la settimana. Siamo soltanto all’inizio, la stagione è lunga. Spero di poter dare al più presto un contributo importante alla squadra”. Sulla prossima sfida in casa contro la Lazio: “Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita e regalare i primi tre punti ai nostri tifosi. La prima partita in casa è sempre speciale, sappiamo di affrontare un avversario davvero tosto ma allo stesso tempo siamo convinti delle nostre capacità. Con Runjaic stiamo lavorando tanto, il mister ha delle idee di gioco chiare. Ci serve un po’ di tempo per entrare in sintonia, visto che la squadra è stata rinnovata ma sono certo che possiamo fare bene”.

Foto: instagram Ekkelenkamp