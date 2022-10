Udinese, è scomparso Lorenzo Toffolini. Il saluto del club: “Era un punto di riferimento”

Una perdita importante in casa Udinese. La società bianconera, infatti, ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale il proprio cordoglio per la scomparsa del dirigente Lorenzo Toffolini, vittima di un malore mentre guidava la sua auto. Ecco quanto riportato nel sito del club: “Udinese Calcio e la Famiglia Pozzo piangono la scomparsa tragica e improvvisa del nostro Lorenzo Toffolini, colonna del Club e della società da oltre 30 anni. Alla moglie Sonia, al figlio Luca e a tutti i suoi familiari, va la vicinanza di tutta la società Udinese Calcio. Lorenzo, ha lavorato, dapprima, nel settore giovanile bianconero prima di diventare, nel 1998, Team Manager della Prima Squadra fino al 2006, rappresentando per la squadra e tutto il club un autentico punto di riferimento. Attualmente era responsabile dell’ufficio affari Generali e impegnato molto attivamente nell’area commerciale del Club, non facendo mai mancare la sua grande professionalità e l’amore per i colori bianconeri”.

Foto: twitter Udinese