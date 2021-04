L’esterno dell’Udinese, Gerard Deulofeu, vuole tornare in campo prima della fine della stagione. Per farlo domani verrà operato con un intervento di artroscopia esplorativa per cercare di eliminare il fastidio al ginocchio che lo sta tormentando dallo scorso 17 febbraio. L’operazione verrà eseguita da Joan Carles Monllau.