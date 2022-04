Udinese, Deulofeu non recupera. Salta la sfida con il Cagliari

L’Udinese nella sfida-salvezza di domani col Cagliari, gara valida per la 31esima giornata di Serie A, dovrà fare a meno di Gerard Deulofeu: lo spagnolo, tra i più in forma dei friulani, soffre di un risentimento muscolare alla coscia destra, che ha accusato in settimana e non riuscirà a recuperare per la sfida con gli isolani. Cioffi pare avere scelto il sostituto: giocherà Pussetto e non Success.

L’argentino, col tecnico toscano, è partito titolare in una sola occasione, lo scorso 9 gennaio contro l’Atalanta, apparizione coincisa con l’ultima rete di Beto, con cui farà coppia in attacco domani.