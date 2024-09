Udinese da sola in vetta: l’ultima volta 13 anni fa con Di Natale e Guidolin

Dalla salvezza all’ultimo secondo, lo scorso campionato, quando la retrocessione dopo oltre 30 anni sembrava ormai cosa fatta, al primo posto, solitario, dopo le prime 4 giornate del campionato successivo.

Dopo una campagna acquisti complicata, la cessione di diversi elementi chiave come Samardzic, Perez, Walace. E soprattutto l’arrivo del tecnico Runjaic, all’esordio nel campionato italiano.

Un grandissimo lavoro che ha portato i friulani da soli in vetta, 10 punti in 4 partite. Questo non succedeva da ben 13 anni: era infatti la settima giornata della stagione 2011-2012 quando Di Natale e compagni, con Francesco Guidolin in panchina, guidava il nostro campionato. Quella rosa era composta da tanti giocatori che poi spiccarono il volo: da Handanovic a Benatia, passando per Asamoah, Pereyra ed Isla. Quell’anno l’Udinese terminò il torneo al terzo posto con 64 punti che significò qualificazione alla Champions League.

Foto: Instagram Udinese