Udinese, da domani allenamenti individuali al centro sportivo

In seguito all’indicazione, da parte del Governo, delle linee guida da rispettare per gli allenamenti individuali, ammessi da ieri dalle disposizioni governative e dall’ordinanza in vigore nella Regione Friuli Venezia Giulia anche per gli sport di squadra, Udinese Calcio comunica che, a partire da domani, martedì 5 maggio, il centro sportivo “Dino Bruseschi” sarà a disposizione dei calciatori della prima squadra che, in maniera facoltativa, vorranno sostenere attività motoria individuale. L’attività si svolgerà nella più stretta osservanza delle norme di sicurezza e distanziamento sociale prescritte dalla legge, con i giocatori che accederanno, in maniera scaglionata e programmata, esclusivamente ai campi di allenamento con tutti gli altri ambienti (spogliatoi, palestre, aree comuni) che resteranno rigorosamente chiusi.

Foto: Udinese Twitter