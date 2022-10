Udinese, c’è l’esame Atalanta per continuare a sognare

Un avvio così mai registrato prima, neanche ai tempi di Di Natale, e ora in casa Udinese si inizia a sognare una stagione da vertici. A tal proposito, per la squadra di mister Sottil oggi è in programma il primo vero e proprio esame di campionato (oggi alle ore 15:00) contro l’Atalanta. Alla Dacia Arena, infatti, arriva la Dea di Gasperini attualmente prima in classifica insieme a Napoli e Milan (con i rossoneri che però hanno giocato ieri). Un match che di sicuro attirerà l’alta platea calcistica per due squadre che giocano un buon calcio. Un’ulteriore iniezione di fiducia, per i friulani, è inoltre quella delle sei vittorie di fila. Una striscia positiva che non intendono spezzare e che li porterebbe, se arrivassero i tre punti, a toccare le cime più alte della Serie A. Espressione di un gioco collettivo, quello bianconero, rappresentato anche dalle cinque reti di Beto, o ai sei assist di Deulofeu. Insomma, inutile dire che la partita di oggi per il club di Pozzo ha un significato importante che proietterebbe la squadra addirittura ai primi tre posti della classica, insieme alle big.

Foto: instagram Serie A