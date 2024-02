Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali

Tutto pronto o quasi per Udinese-Cagliari, match in programma alle ore 15 alla Dacia Arena, seconda della due sfide di Serie A in programma in questo primo pomeriggio. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

UDINESE (3-5-2) Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Cioffi

CAGLIARI (4-3-2-1) Scuffet; Augello, Mina, Dossena, Zappa; Janto, Deiola, Makoumbou; Gaetano, Luvumbo; Lapadula. Allenatore: Ranieri.

Foto: Twitter Udinese Calcio