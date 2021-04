Udinese, Braaf il più giovane marcatore olandese in Italia e della Serie A 2020-21

L’Udinese si coccola la giovane stellina Jayden Braaf, attaccante olandese classe 2002, che ha segato ieri il gol del 4-1 a Benevento.

Il talento, con i suoi 18 anni, 7 mesi e 25 giorni è il più giovane marcatore della Serie A 2020-21. E’ inoltre il più giovane olandese ad aver segnato in un campionato di Serie A.

Braaf è arrivato a Udine lo scorso mercato di gennaio, in prestito dal Manchester City, considerato da Guardiola uno dei maggiori talenti della Accademy giovanile del City. Al Vigorito ieri è arrivato il suo primo gol in Serie A e sicuramente potrà dimostrare ancora il suo valore, già domenica prossima, magari, contro i campioni in carica della Juventus.

#Braaf è il più giovane marcatore della @SerieA 2020/21 ( , , ) e il più giovane olandese di sempre ad aver realizzato un gol in #SerieATIM ⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/Jp1KbbUSYH — Udinese Calcio (@Udinese_1896) April 26, 2021

Foto: Twitter Udinese