Udinese-Atalanta, Djimsiti out per infortunio: la prima diagnosi

Brutte notizie per l’Atalanta, costretta a fare a meno di Djimsiti per un infortunio durante la prima parte di gara. Al 25′ del primo tempo, Gian Piero Gasperini ha dovuto sostituire il difensore, coinvolto in uno scontro di gioco con Ehizibue. Il centrale ha riportato una ferita al volto e un trauma cranico, come comunicato dal club orobico. Al suo posto è entrato il diffidato Hien, chiamato a prendere le redini della retroguardia nerazzurra.

Foto: Instagram Djimsiti