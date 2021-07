Ucraina, Shevchenko: “Domani la partita più difficile, vogliamo dare ancora una gioia ai nostri tifosi”

Alla vigilia della sfida tra Ucraina e Inghilterra, il CT ucraino, Andriy Shevchenko, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

“Siamo coscienti della qualità degli avversari che sfideremo domani. L’Inghilterra è una delle squadre più equilibrate, con giocatori molto affidabili. Faccio i complimenti al CT inglese Gareth Southgate per il gruppo che ha formato, stanno vivendo il miglior momento della loro storia calcistica. Domani sarà per noi il match più difficile. Noi siamo una buona squadra, abbiamo già mostrato il nostro carattere. Non esistono squadre perfette, tutte hanno dei punti deboli. All’Olimpico faremo tutto il possibile per vincere. Sappiamo di dover giocare un’ottima partita, vogliamo dare ancora una gioia ai nostri tifosi. E speriamo che anche il pubblico italiano ci dia una mano“.

Foto: Twitter Euro 2020