Ucraina: Malinovskyi posta il discorso del Presidente. E la moglie: “Fermate questo orrore”

Prime reazioni Social nel mondo calcio sulla guerra in Ucraina. Ruslan Malinovskyi ha postato dal suo account Instagram il discorso del Presidente dell’Ucraina Zelenskiy, nel quale annuncia l’attacco della Russia alle infrastutture militari locali. La moglie del calciatore dell’Atalanta, Roksana Malinovska, sempre da Instagram ha scritto: “Ragazzi, la mattina presto la Russia ha ufficialmente iniziato la guerra sull’intero territorio dell’Ucraina. Tutti gli oggetti strategici esplodono, le persone sono inorridite, in preda al panico. Tutti i confini sono attualmente chiusi. Le nostre famiglie con Ruslan in Ucraina. Piango e prego per il mio Paese, per il nostro popolo, per la mia casa. Le notizie russe non dicono la verità. Dicono che stanno proteggendo l’Oriente da noi! Questo è un crimine contro tutta l’umanità, come si può fermare questo orrore”.

FOTO: Twitter Atalanta