Ucraina-Inghilterra, le formazioni ufficiali

Alle 18:00 scenderanno in campo Ucraina e Inghilterra per le qualificazioni al prossimo Europeo in programma nel 2024. Di seguito le scelte iniziali due due commissari tecnici.

UCRAINA: Buchanan, Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Sydorchuk, Zinchenko, Sudakov, Yaremchuk, Mudryk. Ct: Rebrov

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Guehi, Maguire, Chillwell; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Maddison. Ct: Southgate

Foto: Twitter Nazionale inglese