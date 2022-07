Ucraina, il campionato ripartirà il 23 agosto

Il campionato di calcio ucraino ripartirà il 23 agosto. Lo ha annunciato il ministro della Gioventù e dello Sport, Vadym Gutzait.

Queste le sue parole riprese dall’Ansa: “Le partite si svolgeranno sul territorio nazionale, senza spettatori, con il permesso delle amministrazioni militari locali e con l’obbligatoria osservanza di tutte le norme di sicurezza”, ha affermato. Le regioni individuate per giocare le partite – ha spiegato il presidente della federazione locale Andriy Pavelko – sono quelle di Leopoli, Kiev, Transcarpazia e Ternopil. Il ministro dello Sport ha aggiunto che in caso di allerta per un attacco aereo “le partite saranno sospese” e calciatori, allenatori e staff “dovranno recarsi rapidamente nei rifugi”. “Nonostante tutto, lo sport ucraino e la voglia di vincere su tutti i fronti non possono essere fermati”, ha sottolineato Gutzeit. Al campionato prenderanno parte 16 squadre con gare di andata e ritorno.

Foto: twitter Norwich