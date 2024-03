Ucraina all’Europeo. Il presidente Zelenskyj: “Grazie ragazzi. L’Ucraina è e sarà”

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyj, tramite i social, si è complimentato con la sua Nazionale, che ha conquistato un posto alla fase finale di Euro 2024.

Questo il suo messaggio su twitter: “Grazie ragazzi! Grazie, squadra! Per le emozioni significative regalate all’intero paese, per l’importante vittoria e per l’accesso a EURO 2024. Per aver dimostrato ancora una volta: ogni volta che gli ucraini affrontano difficoltà ma non si arrendono e continuano a lottare, sicuramente vincono. Nei momenti in cui il nemico cerca di distruggerci, dimostriamo ogni giorno che gli ucraini esistono e ci saranno. L’Ucraina è e sarà! Grazie per la vittoria! Gloria all’Ucraina!”

Foto: twitter Zelenkyj